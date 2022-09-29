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31 минуту назад

В ДНР конфисковали недвижимость нескольких украинских олигархов

Елена Прошина

Глава ДНР Денис Пушилин подписал постановление об конфискации находящуюся на ее территории недвижимость украинских олигархов Рината Ахметова и Сергея Курченко, а также 140 других граждан страны и двух компаний. Об этом сообщает ТАСС.

В ДНР конфисковали недвижимость украинских олигархов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно постановлению, находящаяся на территории ЛНР недвижимость перечисленных лиц и компаний перейдет в собственность государства. Также уточняется, что компенсация за изъятое имущество собственникам выплачена не будет.

Ранее Денис Пушилин прибыл в Москву для проведения юридических процедур по присоединению Луганской Народной Республики к России.

В мире,Сергей Курченко,Денис Пушилин,Ринат Ахметов,
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