В ДНР конфисковали недвижимость украинских олигархов

Глава ДНР Денис Пушилин подписал постановление об конфискации находящуюся на ее территории недвижимость украинских олигархов Рината Ахметова и Сергея Курченко, а также 140 других граждан страны и двух компаний. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно постановлению, находящаяся на территории ЛНР недвижимость перечисленных лиц и компаний перейдет в собственность государства. Также уточняется, что компенсация за изъятое имущество собственникам выплачена не будет.
Ранее Денис Пушилин прибыл в Москву для проведения юридических процедур по присоединению Луганской Народной Республики к России.