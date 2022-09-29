В ДНР конфисковали недвижимость украинских олигархов

Глава ДНР Денис Пушилин подписал постановление об конфискации находящуюся на ее территории недвижимость украинских олигархов Рината Ахметова и Сергея Курченко, а также 140 других граждан страны и двух компаний. Об этом сообщает ТАСС.

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Согласно постановлению, находящаяся на территории ЛНР недвижимость перечисленных лиц и компаний перейдет в собственность государства. Также уточняется, что компенсация за изъятое имущество собственникам выплачена не будет.