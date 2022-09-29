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1 час назад

Власти штата Флорида сообщили о первых шести жертвах урагана "Иан"

Газета.Ru

В округе Шарлотт в американском штате Флорида шесть человек стали жертвами урагана «Иан». Об этом сообщил телеканалу CNN комиссар округа Крис Констанс.

Власти штата Флорида сообщили о первых шести жертвах урагана "Иан"
Фото: Marco Bello/ReutersMarco Bello/Reuters

«К сожалению, в настоящее время у нас есть шесть подтвержденных погибших. Сейчас все наши экипажи на месте, оценивают ущерб, проводят поиск и спасение», — сказал Констанс.

По его словам, последствия урагана «Иан» — это самая большая катастрофа, которую он когда-либо видел в жизни.

О том, в каком районе округа были зарегистрированы смертельные случаи, комиссар не сообщил.

Он также добавил, что четыре убежища пришлось эвакуировать из-за структурных повреждений, полученных во время урагана.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Флориды, в округах Шарлотт и Ли были спасены более 500 человек.

25 сентября сообщалось, что президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации во Флориде из-за тропического шторма «Иан».

Ранее в сети появилось видео с акулой, которая из-за урагана оказалась на улице города Форт-Майерс во Флориде.

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