Власти штата Флорида сообщили о первых шести жертвах урагана "Иан"

В округе Шарлотт в американском штате Флорида шесть человек стали жертвами урагана «Иан». Об этом сообщил телеканалу CNN комиссар округа Крис Констанс.
«К сожалению, в настоящее время у нас есть шесть подтвержденных погибших. Сейчас все наши экипажи на месте, оценивают ущерб, проводят поиск и спасение», — сказал Констанс.
По его словам, последствия урагана «Иан» — это самая большая катастрофа, которую он когда-либо видел в жизни.
О том, в каком районе округа были зарегистрированы смертельные случаи, комиссар не сообщил.
Он также добавил, что четыре убежища пришлось эвакуировать из-за структурных повреждений, полученных во время урагана.
По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Флориды, в округах Шарлотт и Ли были спасены более 500 человек.
25 сентября сообщалось, что президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации во Флориде из-за тропического шторма «Иан».
Ранее в сети появилось видео с акулой, которая из-за урагана оказалась на улице города Форт-Майерс во Флориде.