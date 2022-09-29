В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
36 минут назад

Боррель призвал Россию заплатить за восстановление Украины

Lenta.ru

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Россию заплатить за восстановление Украины. Его слова приводит ТАСС.

Боррель призвал Россию заплатить за восстановление Украины
Фото:  Yves Herman / Reuters Yves Herman / Reuters

«Самое важное — подумать, как восстановить Украину, и Россия, без сомнения, должна заплатить за это», — сказал Боррель, заявив о необходимости перестроить «структуру безопасности в Европе», однако для этого необходимо закончить войну.

Также верховный представитель ЕС считает, что после окончания конфликта вокруг Украины будет сложно сесть за стол переговоров с властями России.

Ранее МИД Украины обратился к ЕС, НАТО и странам «Группы семи» (G7) с просьбой увеличить военную помощь в связи с завершением референдумов о присоединении к России, проведенными в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР И ЛНР) и в Херсонской и Запорожской областях.

В мире,Жозеп Боррель,НАТО,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители