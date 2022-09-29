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32 минуты назад

В Армении заявили о безуспешных попытках забрать тела военнослужащих

Lenta.ru

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) Армении Аракел Мартикян заявил, что военнослужащие Азербайджана не дают забрать тела погибших армянских военных из приграничной зоны. Его слова передает ТАСС.

В Армении заявили о безуспешных попытках забрать тела военнослужащих
Фото: Tigran Mehrabyan / ReutersTigran Mehrabyan / Reuters

«ВС Азербайджана до сих пор не дают забрать тела погибших армянских военнослужащих, на позициях вблизи населенного пункта Верин Шоржа. Противник стреляет, когда военнослужащие пытаются забрать тела», — сказал он.

Мартикян подчеркнул, что установление гуманитарного перемирия подразумевает в том числе выдачу тел военнослужащих. Как он утверждает, ВС Азербайджана отказываются соблюдать данный пункт.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на границе с Азербайджаном необходимо разместить международную наблюдательную миссию для урегулирования конфликтной ситуации в регионе.

Обострение на армяно-азербайджанской границе началось поздним вечером 12 сентября. Минобороны Армении сообщило об обстрелах своих приграничных территорий армией Азербайджана. В Баку, в свою очередь отметили, что лишь отвечают на провокации Еревана, умышленно нагнетающего обстановку в регионе.

В мире,Никол Пашинян,Генштаб,
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