В Армении заявили о безуспешных попытках забрать тела военнослужащих

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) Армении Аракел Мартикян заявил, что военнослужащие Азербайджана не дают забрать тела погибших армянских военных из приграничной зоны. Его слова передает ТАСС.

Фото: Tigran Mehrabyan / Reuters Tigran Mehrabyan / Reuters

«ВС Азербайджана до сих пор не дают забрать тела погибших армянских военнослужащих, на позициях вблизи населенного пункта Верин Шоржа. Противник стреляет, когда военнослужащие пытаются забрать тела», — сказал он.

Мартикян подчеркнул, что установление гуманитарного перемирия подразумевает в том числе выдачу тел военнослужащих. Как он утверждает, ВС Азербайджана отказываются соблюдать данный пункт.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на границе с Азербайджаном необходимо разместить международную наблюдательную миссию для урегулирования конфликтной ситуации в регионе.