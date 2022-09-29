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20 минут назад

Гутерриш заявил о необходимости продолжать контакты с Россией

Москва24иещё 1

Генсек ООН Антониу Гутерриш намерен продолжать контакты с Россией. Об этом сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.

Гутерриш заявил о необходимости продолжать контакты с Россией
Фото:  ТАСС/EPA/JUSTIN LANE ТАСС/EPA/JUSTIN LANE

"Генеральный секретарь твердо убежден в необходимости поддержания каналов связи. Это еще более важно в такое время. <…> Генеральный секретарь выразил свою твердую позицию в защиту международного права. Это не значит, что он больше не будет говорить с российской стороной", – передает ТАСС его слова.

Гутерриш сделал акцент на том, что контакты должны быть продолжены.

Ранее генсек ООН заявил, что вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России не будет иметь юридической силы. Он отметил особую ответственность России, как постоянного члена Совбеза ООН, за соблюдение устава организации. По его словам, позиция ООН по прошедшим референдумам однозначна.

Гутерриш добавил, что дальнейшие действия РФ в данном направлении ставят под угрозу перспективы мира.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

В мире,Антониу Гутерриш,Стефан Дюжаррик,Совбез ООН,ООН,
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