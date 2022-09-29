Между Россией и Уральском отменили автобусное сообщение

Между Самарой, Тольятти и казахстанским городом Уральском временно приостановлено автобусное сообщение. Об этом сообщается на сайте автовокзала Уральска.
Отмечается, что отмена рейсов связана со сложившейся обстановкой на границе между двумя государствами.
«В связи со сложившейся ситуацией на границе Казахстана и Российской Федерации с 29 сентября 2022 года, в целях безопасности пассажиров, будут временно приостановлены перевозки пассажиров и багажа на общественном транспорте со стороны РК и со стороны РФ по маршрутам: Уральск — Самара и Уральск — Тольятти», – говорится на сайте.
Ранее министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин заявил, что правительство республики планирует организовать «зеленый коридор» на границе с Россией.