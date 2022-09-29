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23 минуты назад

Между Россией и Уральском отменили автобусное сообщение

Елена Прошина

Между Самарой, Тольятти и казахстанским городом Уральском временно приостановлено автобусное сообщение. Об этом сообщается на сайте автовокзала Уральска.

Между Россией и Уральском отменили автобусное сообщение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что отмена рейсов связана со сложившейся обстановкой на границе между двумя государствами.

«В связи со сложившейся ситуацией на границе Казахстана и Российской Федерации с 29 сентября 2022 года, в целях безопасности пассажиров, будут временно приостановлены перевозки пассажиров и багажа на общественном транспорте со стороны РК и со стороны РФ по маршрутам: Уральск — Самара и Уральск — Тольятти», – говорится на сайте.

Ранее министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин заявил, что правительство республики планирует организовать «зеленый коридор» на границе с Россией.

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