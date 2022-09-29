Между Россией и Уральском отменили автобусное сообщение

«В связи со сложившейся ситуацией на границе Казахстана и Российской Федерации с 29 сентября 2022 года, в целях безопасности пассажиров, будут временно приостановлены перевозки пассажиров и багажа на общественном транспорте со стороны РК и со стороны РФ по маршрутам: Уральск — Самара и Уральск — Тольятти», – говорится на сайте.