Сейм Латвии одобрил полный переход образования на латышский язык

Депутаты Сейма Латвии в окончательном чтении приняли поправки к закону «Об образовании», предусматривающие переход школ и детских садов на обучение только на государственном языке. Смену программ обучения намерены провести в течение трех лет. Об этом сообщает ТАСС.

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Согласно поправкам, с 1 сентября 2023 года на латышский язык полностью переведут программы основного образования в первых, четвертых, седьмых классах и детских садах. С 1 сентября 2024 года то же произойдет во вторых, пятых и восьмых классах, а с 1 сентября 2025 года — в третьих, шестых и девятых.

Также в соответствии с новым законодательством русский язык получил статус «языка нацменьшинств». Полный переход на латышский произойдет даже в школах, где большинство учеников составляют русскоязычные жители Латвии. Изучение русского языка и литературы станут факультативными. Содержание этих программ и вопросы финансирования их преподавания будет определять правительство Латвии.