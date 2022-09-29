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52 минуты назад

Глава Минфина ФРГ: страна находится в состоянии энергетической войны

Илья Родин

Германия находится в настоящее время «в состоянии энергетической войны», заявил на пресс-конференции глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер. Об этом пишет ТАСС.

Глава Минфина ФРГ: страна находится в состоянии энергетической войны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы находимся в состоянии энергетической войны за процветание и свободу», - подчеркнул Линднер.

По его оценке, задачей противника является разрушение того, что немцы строили десятилетиями. Он предупредил, что власти Германии не собираются мириться с таким положением дел и будут предпринимать необходимые меры для противодействия и разрешения ситуации.

Министр уточнил, что принятое в четверг, 29 сентября, решение об искусственном регулировании цен на газ «является четким ответом России».

Линднер призвал также начать отбор голубого топлива из подземных газовых хранилищ, заполненных в настоящее время на 90%. По его мнению, это позволит снизить цены на рынке энергоресурсов.

В мире,Кристиан Линднер,
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