Глава Минфина ФРГ: страна находится в состоянии энергетической войны

Германия находится в настоящее время «в состоянии энергетической войны», заявил на пресс-конференции глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер. Об этом пишет ТАСС.

«Мы находимся в состоянии энергетической войны за процветание и свободу», - подчеркнул Линднер.

По его оценке, задачей противника является разрушение того, что немцы строили десятилетиями. Он предупредил, что власти Германии не собираются мириться с таким положением дел и будут предпринимать необходимые меры для противодействия и разрешения ситуации.

Министр уточнил, что принятое в четверг, 29 сентября, решение об искусственном регулировании цен на газ «является четким ответом России».