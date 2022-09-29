Зеленский созывает срочное заседание Совета нацбезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский соберет 30 сентября срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны страны. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает «РИА Новости».

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«Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестку дня и другие подробности сообщим впоследствии», — заявил Никифоров.

Предполагается, что темой обсуждений станет церемония подписания договоров о вступлении в состав России ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. Она пройдет 30 сентября в Кремле, в ней в том числе примет участие президент РФ Владимир Путин.