В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
24 минуты назад

Зеленский созовет срочное заседание СНБО

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский соберет 30 сентября срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны страны. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает «РИА Новости».

Зеленский созывает срочное заседание Совета нацбезопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестку дня и другие подробности сообщим впоследствии», — заявил Никифоров.

Предполагается, что темой обсуждений станет церемония подписания договоров о вступлении в состав России ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. Она пройдет 30 сентября в Кремле, в ней в том числе примет участие президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что референдумы о вступлении в состав России прошли в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. На всех территориях большинство жителей поддержало вхождение в РФ.

В мире,Владимир Зеленский,Сергей Никифоров,Владимир Путин,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители