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26 минут назад

Северная Корея запустила третью ракету в сторону Японского моря за неделю

Елена Прошина

Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Подобный инцидент стал третьим за последнюю неделю. Очередному запуску предшествовал приезд вице-президента США Камалы Харрис в демилитаризованную зону между двумя Кореями. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Северная Корея запустила третью ракету в сторону Японского моря за неделю
Фото: 

По данным агентства, о новом запуске сообщил Объединенный комитет начальников штабов. Там отметили, что КНДР запустила ракету через несколько часов после завершения визита Харрис в Южную Корею. В рамках поездки она встретилась с президентом страны Юн Сок Елем и совершила поездку по демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи.

Ранее на этой неделе КНДР совершила еще два пуска ракет в сторону Японского моря. Это произошло в среду, за день до прибытия Харрис в Южную Корею. В Сеуле и Вашингтоне посчитали это провокацией, пообещав увеличить силы сдерживания и изоляцию Пхеньяна на международной арене.

В мире,Армия,Объединенный комитет начальников штабов армии США,
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