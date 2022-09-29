В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
1 час назад

Глава Минфина ФРГ заявил, что страна находится "в состоянии энергетической войны"

ТАСС

Министр финансов Германии Кристиан Линднер считает, что в настоящее время страна находится "в состоянии энергетической войны". С таким утверждением он выступил в четверг на пресс-конференции в Берлине.

Глава Минфина ФРГ: страна находится в состоянии энергетической войны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы находимся в состоянии энергетической войны за процветание и свободу", - утверждал Линднер. "Цель этой войны - разрушить то, что люди строили десятилетиями. Мы не можем с этим смириться и будем сопротивляться", - заверил министр.

При этом он подчеркнул, что принятое в четверг решение об остановке роста цен на газ "является четким ответом России". "Защитный зонтик также является сигналом для жителей страны: Германия экономически сильна и может ответить на такие кризисы", - резюмировал Линднер.

Энергетический кризис в ЕС усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за ограничений. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться в упреждающем порядке к полному прекращению поставок Россией газа и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа всеми государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Кристиан Линднер,Еврокомиссия,ЕС,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители