В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
17 минут назад

В Европе рассказали о кораблях ВМФ России в районе аварий на «Северных потоках»

Lenta.ru

Корабли поддержки Военно-морского флота (ВМФ) России 26 и 27 сентября находились в районе места пролегания газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», на которых произошла авария. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей европейских служб безопасности.

Как отметили собеседники канала, на данный момент неизвестно, имели ли данные корабли какое-либо отношения к авариям, однако факт их присутствия будет изучаться среди многих других факторов в рамках расследования.

По словам представителя разведки одной из западных стран, на прошлой неделе неподалеку от мест утечек также были замечены российские подводные лодки. При этом один из датских военных чиновников подчеркнул, что российские корабли постоянно появляются в этом районе, поэтому их присутствие там в день инцидента на газопроводах не указывает на то, что Россия причастна к организации аварии.

В свою очередь трое чиновников США, имена которых не указываются, заявили CNN, что Вашингтон пока не располагает подробной информацией о том, что произошло с газопроводами.

В мире,Видео,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители