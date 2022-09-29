Корабли поддержки Военно-морского флота (ВМФ) России 26 и 27 сентября находились в районе места пролегания газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», на которых произошла авария. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей европейских служб безопасности.

Как отметили собеседники канала, на данный момент неизвестно, имели ли данные корабли какое-либо отношения к авариям, однако факт их присутствия будет изучаться среди многих других факторов в рамках расследования.

По словам представителя разведки одной из западных стран, на прошлой неделе неподалеку от мест утечек также были замечены российские подводные лодки. При этом один из датских военных чиновников подчеркнул, что российские корабли постоянно появляются в этом районе, поэтому их присутствие там в день инцидента на газопроводах не указывает на то, что Россия причастна к организации аварии.