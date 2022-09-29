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47 минут назад

Финляндия оставила для россиян возможность въезда в страну

Мария Иванова

В посольстве Финляндии в Москве заявили, что будут принимать от россиян заявления на гуманитарные визы. Об этом сообщает ТАСС.

Финляндия оставила для россиян возможность въезда в страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С сентября Финляндия резко сократила объем выдачи туристических виз россиянам - до одной десятой от прошлого уровня.

Раньше Финляндия принимала от россиян в среднем тысячу заявок на визы в день, а с сентября - по 500 заявлений, лишь сто из которых могли касаться турвиз.

С 30 сентября Финляндия закроет границу для российских туристов. Россияне по-прежнему смогут приезжать в страну по семейным обстоятельствам, для учебы, работы или на лечение.

«Прием визовых заявлений будет сильно ограничен. Принципиальное решение [о закрытии границ - прим.ред.] не препятствует поездкам, необходимым по гуманитарным причинам», - подчеркнули финские дипломаты.

По их словам, такие визы будут выдаваться в целях защиты национальных интересов Финляндии или в рамках выполнения международных обязательств.

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