Ведущий поставил в тупик Лиз Трасс репликой насчет "вины Путина"

Британский премьер-министр Лиз Трасс не смогла ответить на возражения ведущего программы радиостанции BBC Radio Bristol Джеймса Хансона, который усомнился в ответственности российского президента Владимира Путина за экономический кризис в мире.

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Как сообщает РИА Новости, во время интервью Трасс заявила, что причиной мирового кризиса являются действия России и лично главы государства. Перебив премьера, Хансон заявил: "Это не Путин, дело не только в Путине".

После этого Трасс попыталась вновь заговорить об ответственности России, на что получила встречный вопрос.

"То есть вмешательство Банка Англии вчера (имеется в виду решение регулятора о выкупе дослосрочных облигаций. - Прим. "РГ") - это вина Владимира Путина, не так ли?" - спросил Хансон, на что уже не получил ответа.