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15 минут назад

Для ЕС подготовят инструкцию по приему уклоняющихся от мобилизации россиян

Елена Прошина

Еврокомиссия готовит инструкцию для стран ЕС по вопросу принятия на свою территорию уклоняющихся от частичной мобилизации граждан России, сообщила представитель ЕК Анита Хиппер. Об этом пишет ТАСС.

«Мы готовим в настоящее время инструкцию для стран-членов по тому, как справиться с этой беспрецедентной ситуацией», - сказала она.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что с 30 сентября страна закроет границу с Россией. Решение затронет как въезжающих в Финляндию туристов, так и тех, кто едет транзитом в другие страны. Туристические визы будут аннулированы, россияне с финской визой не смогут въехать в Евросоюз через другие страны союза.

Молдавия озвучила условие въезда россиян

При этом в действии останутся ряд исключений. Россияне по-прежнему смогут приезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам, на учебу, работу, лечение, а также по гуманитарным причинам. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

В мире,Видео,Пекка Хаависто,Еврокомиссия,ЕС,
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