Для ЕС подготовят инструкцию по приему уклоняющихся от мобилизации россиян

Еврокомиссия готовит инструкцию для стран ЕС по вопросу принятия на свою территорию уклоняющихся от частичной мобилизации граждан России, сообщила представитель ЕК Анита Хиппер. Об этом пишет ТАСС.

«Мы готовим в настоящее время инструкцию для стран-членов по тому, как справиться с этой беспрецедентной ситуацией», - сказала она.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что с 30 сентября страна закроет границу с Россией. Решение затронет как въезжающих в Финляндию туристов, так и тех, кто едет транзитом в другие страны. Туристические визы будут аннулированы, россияне с финской визой не смогут въехать в Евросоюз через другие страны союза.