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10 минут назад

Партнеры Германии усомнились в ее решимости помогать Украине

Lenta.ru

Ряд стран-партнеров Германии, в числе которых Польша, Турция и США, потеряли доверие к Берлину из-за недостаточной помощи Украине и сомнениях в решимости совместно помогать Киеву. Об этом сообщил журнал Welt со ссылкой на опрос аналитического центра German Marshall Fund.

Партнеры Германии усомнились в ее решимости помогать Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы объясняем это нерешительной позицией Германии по отношению к конфликту на Украине», — выразил мнение автор исследования Гезине Вебер.

По его информации, чуть более половины респондентов из Польши ответили утвердительно насчет уверенности в соизмеримом участии Берлина, и это на 15 процентов меньше, чем в прошлом году. Аналогичные результаты показывают опросы в США и Турции — 59 и 43 процента поддержки соответственно.

Основными причинами сомнений среди союзников Берлина названы активное участие в строительстве российских газопроводов «Северный поток» и выжидательная позиция в отношении военной помощи для украинской армии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь подтвердил отказ немецкой стороны поставлять Украине основные боевые танки. Он добавил, что Берлин не будет поставлять Киеву современное вооружение, пока этого не начнут делать другие партнеры.

В мире,Олаф Шольц,
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