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10 минут назад

В Китае Зеленскому предложили смириться с потерей Донбасса

News.ru

В Китае в завуалированной форме предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому смириться с потерей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, сообщила «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Baijiahao. По словам авторов статьи, Киев в ближайшее время бросит все силы, чтобы вернуть утраченные территории, естественно, помощь в этом окажут Соединенные Штаты и НАТО.

Как отмечают обозреватели, Зеленский обещал отвоевать все освобожденные Россией области и даже захватить Крым, но в результате референдумов он еще и большой кусок территорий потерял. Этого уже достаточно, чтобы «испортить политическую карьеру украинского лидера». На этом фоне, в отличии от осудившего плебисцит Запада, власти Китая заняли нейтральную позицию и призвали Россию и Украину сесть за стол переговоров.

Киев должен смириться с реальностью: если он продолжит конфликт, то потери Украины могут возрасти. Зеленскому действительно следует подумать о предложении Китая и, по крайней мере, оставить Украине небольшой шанс выжить, — говорится в публикации.

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Китайское издание отметило, что после потери Крыма ценность Украины для стран Запада значительно снизилась, а после утраты промышленной системы и сельскохозяйственных ресурсов Херсонской области и энергетической инфраструктуры Запорожья будущее Украины станет по-настоящему тяжелым.

Опрошенные китайской газетой Global Times эксперты ранее заявили, что энергетические проблемы и нежелание идти на военный конфликт с Россией вынудят Запад отказать Украине в помощи для возвращения утраченных территорий. По их мнению, вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей позволит Москве закрепить успехи, что осложнит перспективу возвращения Украиной контроля над регионами.

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