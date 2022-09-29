ЕС пообещал ответить в случае диверсии на «Северном потоке»

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано пообещал, что объединение даст «решительный ответ», если в ходе расследования будет установлено, что авария на «Северном потоке» произошла из-за диверсии. Об этом дипломат заявил в разговоре с газетой «Коммерсантъ».

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«Эти инциденты — не совпадения, они затрагивают всех нас. Вся доступная информация указывает на то, что эти утечки — результат преднамеренного действия», — подчеркнул он.

Пока объединение планирует поддержать любое расследование, которое поможет установить причину аварии.

Стано добавил, что ЕС обеспокоен уроном, нанесенным «Северному потоку» и «Северному потоку-2». Политик отметил, что безопасность и окружающая среда являются абсолютными приоритетами для Европы.