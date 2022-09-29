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1 час назад

Финляндия подтвердила закрытие границы для россиян

Алиса Селезнёва

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о закрытии границы для российских туристов с пятницы, 30 сентября. Его слова приводит РИА Новости.

Финляндия подтвердила закрытие границы для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в Финляндии запустили петицию с требованием аннулировать ранее выданные визы гражданам России. Документ собрал более 50 тыс. голосов. По мнению авторов петиции, россиянам нельзя разрешать въезд в страну, а также допускать использование Финляндии в качестве транзитной страны. В СМИ появилась информация, что решение о закрытии границы может быть принято 29 сентября.

Сегодня в ходе пресс-конференции Пекка Хаависто отметил, что правительство страны считает въезд российских туристов угрозой международным отношениям Финляндии.

«Правительство приняло принципиальное решение - граница будет закрыта для российских туристов в пятницу», - подчеркнул он.

По словам главы МИД Финляндии, ограничения будут действовать до особого распоряжения. При этом будет сделан ряд исключений: россияне смогут приезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам, учебе, работе или на лечение.

Напомним, что с 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша также перестали пускать на свою территорию россиян с шенгенскими визами, в том числе выданными в других странах ЕС.

В мире,Пекка Хаависто,ЕС,
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