Молдавия озвучила условие въезда россиян

Перед тем, как впустить россиян в Молдавию их будут проверять, с какими намерениями они въезжают в страну, заявила президент Майя Санду. Об этом пишет Regnum со ссылкой на телеканале Jurnal TV.

По ее словам, теперь пограничники будут проверяют, с какими намерениями россияне въезжают в страну и представляют ли они угрозу. При этом она подчеркнула, что сложно спрогнозировать, сколько граждан России будут прятаться от мобилизации в Молдавии.

«Необходимо выяснить, какие у них намерения и могут ли они представлять угрозу нацбезопасности. И очевидно, тех, кто, как посчитают пограничники, представляют угрозу для Молдавии, не будут впускать в страну», — сказала Санду.

Она также добавила, что сейчас непросто добраться из РФ в Молдавию, такк как нет прямых рейсов. При этом российское гражданство есть у многих граждан Молдавии.