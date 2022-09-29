Обзор иноСМИ: «мощный удар» по США и катастрофа на Марсе

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Тихоокеанские острова нанесли «мощный удар» по США

Видео дня

По попыткам США укрепить связи с тихоокеанскими островами был нанесен мощный удар накануне знаменательного саммита: Соломоновы Острова отвергли проект соглашения США, а лидеры Микронезии выразили серьезную озабоченность из-за недостаточной финансовой помощи региону. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на утечку документов.

28 сентября Джо Байден принял лидеров тихоокеанских островов в Вашингтоне; лидеры этого региона были впервые приглашены в Белый дом на подобную встречу. Саммит стал попыткой США укрепить связи со странами Тихоокеанского региона и ответить на растущее влияние Китая. В распоряжение The Guardian попала нота посольства Соломоновых Островов в Нью-Йорке. В ней было объявлено, что страна, ранее подписавшая договор о безопасности с Китаем, не поддержит региональное дипломатическое соглашение, с США: ей требуется время на размышление. Декларация об американо-тихоокеанском партнерстве, состоящая из 11 пунктов, обязывает тихоокеанские страны и США работать вместе «перед лицом усугубляющегося климатического кризиса и все более сложной геополитической обстановки».

Кому выгоден подрыв «Северных потоков»

Утечки из газопроводов системы «Северный поток» нанесут тяжелый удар по Германии и другим европейским странам, «вступающим в холодную зиму в агонии энергетического кризиса». Китайские эксперты Global Times заявили, что инцидент может навсегда остаться загадкой, учитывая интересы различных вовлеченных сторон.

Если Россия хочет прекратить поставки газа в Европу, то проще всего перекрыть вентиль, а не взрывать собственные газопроводы - ведь сохраняя их, Москва сохраняет преимущество в преодолении энергетического кризиса, считает Шэнь И, профессор Школы международных отношений Университета Фудань. «Кто хочет саботировать энергетическое сотрудничество России и ЕС? Ответ очевиден», - говорит журналист и блогер Мин Цзиньвэй. По его мнению, больше всего это выгодно США.

На Марсе обнаружили признаки водной катастрофы

Китайский марсоход Zhurong заглянул глубоко под поверхность Марса и обнаружил доказательства двух крупных наводнений, пишет Nature. Радарный тепловизор Zhurong способен проводить исследования на глубине до ста метров.

Сейчас марсоход исследует обширные равнины в северном полушарии планеты. Наблюдения из космоса выявили осадочные отложения, позволяющие допустить, что этот регион когда-то был древним океаном или был затоплен огромными наводнениями. Радар не нашел следов жидкой воды на глубине до 80 метров, но обнаружил два горизонтальных слоя с «интересными узорами». Более древний слой, вероятно, стал результатом стремительного наводнения более трех миллиардов лет назад. Верхний слой мог образоваться в результате другого потопа около 1,6 миллиарда лет назад, в период ледниковой активности.

«Нефть летит вниз»

С июня и до настоящего момента мировые цены на сырую нефть упали почти на 40 процентов, а фьючерсы на американскую нефть марки WTI впервые за 8,5 месяца упали ниже отметки в 80 долларов за бочку, пишет China Securities Journal.

Аналитики говорят, что текущие колебания цен на нефть в основном связаны с глобальным уровнем инфляции, ожиданиями глобального экономического спада и денежно-кредитной политикой американского регулятора - Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ситуация неблагоприятно влияет на цены на сельскохозяйственную продукцию, металлы и в особенности на продукты химической переработки.

«Нью-Йорк - ужасающая адская дыра»

Обозреватель New York Post Джонни Олексински обратил внимание на новости об 11-м сезоне «Американской истории ужасов» - он будет посвящен Нью-Йорку. Автор назвал этот выбор идеальным: «Каждый житель Нью-Йорка, у которого есть мозги, знает, что теперь это идеальное место для телешоу-ужастика. Мы больше не живем в сверкающем мегаполисе «Секса в большом городе» и «Дьявол носит Prada».