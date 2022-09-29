Обзор иноСМИ: «мощный удар» по США и катастрофа на Марсе

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По попыткам США укрепить связи с тихоокеанскими островами был нанесен мощный удар накануне знаменательного саммита: Соломоновы Острова отвергли проект соглашения США, а лидеры Микронезии выразили серьезную озабоченность из-за недостаточной финансовой помощи региону. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на утечку документов.
28 сентября Джо Байден принял лидеров тихоокеанских островов в Вашингтоне; лидеры этого региона были впервые приглашены в Белый дом на подобную встречу. Саммит стал попыткой США укрепить связи со странами Тихоокеанского региона и ответить на растущее влияние Китая. В распоряжение The Guardian попала нота посольства Соломоновых Островов в Нью-Йорке. В ней было объявлено, что страна, ранее подписавшая договор о безопасности с Китаем, не поддержит региональное дипломатическое соглашение, с США: ей требуется время на размышление. Декларация об американо-тихоокеанском партнерстве, состоящая из 11 пунктов, обязывает тихоокеанские страны и США работать вместе «перед лицом усугубляющегося климатического кризиса и все более сложной геополитической обстановки».
Утечки из газопроводов системы «Северный поток» нанесут тяжелый удар по Германии и другим европейским странам, «вступающим в холодную зиму в агонии энергетического кризиса». Китайские эксперты Global Times заявили, что инцидент может навсегда остаться загадкой, учитывая интересы различных вовлеченных сторон.
Если Россия хочет прекратить поставки газа в Европу, то проще всего перекрыть вентиль, а не взрывать собственные газопроводы - ведь сохраняя их, Москва сохраняет преимущество в преодолении энергетического кризиса, считает Шэнь И, профессор Школы международных отношений Университета Фудань. «Кто хочет саботировать энергетическое сотрудничество России и ЕС? Ответ очевиден», - говорит журналист и блогер Мин Цзиньвэй. По его мнению, больше всего это выгодно США.
Китайский марсоход Zhurong заглянул глубоко под поверхность Марса и обнаружил доказательства двух крупных наводнений, пишет Nature. Радарный тепловизор Zhurong способен проводить исследования на глубине до ста метров.
Сейчас марсоход исследует обширные равнины в северном полушарии планеты. Наблюдения из космоса выявили осадочные отложения, позволяющие допустить, что этот регион когда-то был древним океаном или был затоплен огромными наводнениями. Радар не нашел следов жидкой воды на глубине до 80 метров, но обнаружил два горизонтальных слоя с «интересными узорами». Более древний слой, вероятно, стал результатом стремительного наводнения более трех миллиардов лет назад. Верхний слой мог образоваться в результате другого потопа около 1,6 миллиарда лет назад, в период ледниковой активности.
С июня и до настоящего момента мировые цены на сырую нефть упали почти на 40 процентов, а фьючерсы на американскую нефть марки WTI впервые за 8,5 месяца упали ниже отметки в 80 долларов за бочку, пишет China Securities Journal.
Аналитики говорят, что текущие колебания цен на нефть в основном связаны с глобальным уровнем инфляции, ожиданиями глобального экономического спада и денежно-кредитной политикой американского регулятора - Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ситуация неблагоприятно влияет на цены на сельскохозяйственную продукцию, металлы и в особенности на продукты химической переработки.
Обозреватель New York Post Джонни Олексински обратил внимание на новости об 11-м сезоне «Американской истории ужасов» - он будет посвящен Нью-Йорку. Автор назвал этот выбор идеальным: «Каждый житель Нью-Йорка, у которого есть мозги, знает, что теперь это идеальное место для телешоу-ужастика. Мы больше не живем в сверкающем мегаполисе «Секса в большом городе» и «Дьявол носит Prada».
По сравнению с предыдущими сезонами сериала о ведьмах, психбольницах и маньяках, Нью-Йорк - «настоящая ужасающая адская дыра»: количество тяжких преступлений в нескольких районах выросло на 36 процентов, «одна гниющая луковица стоит два доллара, а вездесущая дымка марихуаны витает, как туман на кладбище из «Скуби-Ду». Город, по мнению Олексински, окутан «настоящим, ощутимым страхом», и туристы боятся туда приезжать. Толчки людей на рельсы в метро стали настолько обычным явлением, что город планирует установить пластиковые перегородки на платформах. Перестрелки настолько обыденны, что люди быстро забыли о парне, застрелившем десять человек в метро и ранившем еще 29, еще один «фантастический эпизод» - мужчина, измазавший фекалиями лицо женщины на вокзале в Бронксе.