В КНР ожидают потрясений на энергетических рынках из-за утечек газа

КНР ожидает роста цен на энергоносители на мировом рынке в результате инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель постоянного представителя Китая при организации Гэн Шуан.

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"Мы серьезно обеспокоены недавними многочисленными утечками на "Северных потоках", сопровождавшимися сильными подводными взрывами, - приводит слова китайского дипломата сайт постоянной миссии КНР в ООН. - Потребители во всем мире, в том числе в развивающихся странах, скорее всего, пострадают от потрясений на энергетических рынках и роста цен на энергоносители".

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Он отметил, что в настоящее время газ продолжает попадать в окружающую среду и влияние инцидента на судоходство и экологию в соответствующих морских районах все еще проявляется. "Это ужасная катастрофа, которую мы не хотели бы видеть", - заявил Гэн Шуан.

По его словам, Китай обратил внимание на возможность диверсии на газопроводах и отметил хрупкость трансграничной инфраструктуры. Пекин считает необходимым провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование данного инцидента, добавил Гэн Шуан.

"Мы готовы работать со всеми сторонами для обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры", - сказал дипломат.

Ситуация вокруг трубопроводов

Во вторник компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших 26 сентября "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", которые были обнаружены в течение нескольких часов. Первая утечка была выявлена на "Северном потоке - 2" вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на "Северном потоке". Датское энергетическое агентство информировало, что в море попало большое количество газа. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту инцидентов ближе, чем на пять морских миль.

Позже шведские сейсмологи уточнили, что зарегистрировали в понедельник два взрыва, произошедших на маршрутах залегания "Северных потоков". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала данные инциденты как диверсию, указав на то, что любое "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам".