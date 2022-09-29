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37 минут назад

Премьер Греции предупредил Турцию о наказании за нарушение границ страны

ТАСС

Нарушение границ Греции, кто бы его не предпринял, не останется безнаказанным. Об этом предупредил в четверг премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая на верфи Скараманга в пригороде Афин на церемонии присвоения названия и вхождения в состав военно-морских сил Греции недавно построенного патрульного корабля с управляемыми ракетами "Капитан-лейтенант Влахакос".

Греция пригрозила Турции наказанием за нарушение границ страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечает Афинское Македонское агентство новостей (АМНА), премьер категорически указал, обращаясь к Турции, при этом не называя ее, что история учит, что "кто бы ни нарушил границы, в конечном итоге будет наказан", и предупредил, что "в XXI веке нет места для имперских видений других эпох".

"Еще раз скажу: проблемы решаются мирным путем и в соответствии с международным правом. Этого требуют наши народы, и это ошибка, большая ошибка, когда некоторые пытаются отравить представления своей общественности, выдумывая врагов там, где их просто нет", - сказал Мицотакис.

Опровергая турецкую теорию о так называемых серых (то есть спорных - прим. ТАСС) зонах в Эгейском море, премьер подчеркнул, что границы у двух стран "голубые, а не серые", и напомнил о решении правительства об усилении ВМС ради укрепления безопасности страны. По словам Мицотакиса, в ближайшее время в состав ВМС Греции войдут три новых фрегата Belharra, четыре модернизированных фрегата типа MEKO, противолодочные вертолеты Romeo, а "также вскоре ожидаются и другие решения" для дальнейшего усиления греческого флота".

В мире,Кириакос Мицотакис,
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