Греция пригрозила Турции наказанием за нарушение границ страны

Нарушение границ Греции, кто бы его не предпринял, не останется безнаказанным. Об этом предупредил в четверг премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая на верфи Скараманга в пригороде Афин на церемонии присвоения названия и вхождения в состав военно-морских сил Греции недавно построенного патрульного корабля с управляемыми ракетами "Капитан-лейтенант Влахакос".

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Как отмечает Афинское Македонское агентство новостей (АМНА), премьер категорически указал, обращаясь к Турции, при этом не называя ее, что история учит, что "кто бы ни нарушил границы, в конечном итоге будет наказан", и предупредил, что "в XXI веке нет места для имперских видений других эпох".

"Еще раз скажу: проблемы решаются мирным путем и в соответствии с международным правом. Этого требуют наши народы, и это ошибка, большая ошибка, когда некоторые пытаются отравить представления своей общественности, выдумывая врагов там, где их просто нет", - сказал Мицотакис.