В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
53 минуты назад

НАТО отреагировало на ситуацию с «Северными потоками»

Лера Букина

НАТО сочло ЧП на «Северных потоках» диверсией. Это следует из заявления альянса, передает РБК.

НАТО отреагировало на ситуацию с «Северными потоками»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, отмечается, что от НАТО последует реакция на любую запланированную атаку на критическую инфраструктуру. Альянс выразил глубокую озабоченность в связи с повреждением трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в международных водах Балтийского моря.

«Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа», - говорится в заявлении.

Альянс также отмечает наличие рисков для судоходства. Также он указывает на ущерб для окружающей среды от данного инцидента. НАТО поддерживает расследование.

«Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников по НАТО будет встречено единым и решительным ответом», - заявил альянс.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что ЧП на «Северных потоках» произошло в зоне, контролируемой разведкой США. Она указала на то, что разрушение зафиксировано в торгово-экономической зоне Дании и Швеции. Речь, по ее словам, идет о «натоцентричных странах, которые нашпигованы американским вооружением».

В мире,Мария Захарова,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители