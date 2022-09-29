НАТО отреагировало на ситуацию с «Северными потоками»

НАТО сочло ЧП на «Северных потоках» диверсией. Это следует из заявления альянса, передает РБК.

Кроме того, отмечается, что от НАТО последует реакция на любую запланированную атаку на критическую инфраструктуру. Альянс выразил глубокую озабоченность в связи с повреждением трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в международных водах Балтийского моря.

«Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа», - говорится в заявлении.

Альянс также отмечает наличие рисков для судоходства. Также он указывает на ущерб для окружающей среды от данного инцидента. НАТО поддерживает расследование.

«Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников по НАТО будет встречено единым и решительным ответом», - заявил альянс.