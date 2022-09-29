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31 минуту назад

Эрдоган рассказал о просьбе Зеленского повлиять на Путина

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Анкару повлиять на российского лидера Владимира Путина по вопросу прошедших референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

Эрдоган рассказал о просьбе Зеленского повлиять на Путина
Фото: Zuma\ТАССZuma\ТАСС

«Зеленский хочет, чтобы мы оказали поддержку четырем [контролируемым Россией] регионам [Украины, где прошли референдумы об отделении], и хочет, чтобы мы убедили Путина. Я намерен завтра подробно обсудить эти вопросы с Путиным», — рассказал он.

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Однако турецкий лидер отметил: «Путин, которого я знаю, сделает то, что задумал». Эрдоган «хотел бы, чтобы референдумов не было», но, по его мнению, этот вопрос нужно решать дипломатическим путем.

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