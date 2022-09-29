Пока вы спали: провал США в "украинской авантюре" и ссора двух стран из-за Лукашенко

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Власти США нередко совершают грубые ошибки, которые приводят к серьезным внешнеполитическим провалам в различных регионах. Примером этого стала и ситуация на Украине, заявил в своей статье для The American Conservative военный эксперт Тед Карпентер.
«Множество разрушительных кровавых трагедий, прежде всего на Балканах, в Афганистане (снова), Ираке, Ливии, Сирии и Йемене, отмечают глобальный след политики «дяди Сэма». Последним примером стало решение администрации Байдена использовать Украину в качестве пешки в борьбе с Россией», - констатировал он.
Абхазия является независимым государством и ее не волнует реакция третьих стран, в том числе и Грузии, на визит в республику президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил РИА Новости глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.
Таким образом во внешнеполитическом ведомстве Абхазии прокомментировали заявление Тбилиси о том, что визит Лукашенко там расценивают как «грубое нарушение фундаментальных принципов и норм международного права».
«Республика Абхазия является независимым государством, субъектом международного права и геополитической реальностью», - напомнил Ардзинба.
Ученые Тюменского медицинского университета разработали методику, которая позволяет выявлять скрытые осложнения после перенесенного коронавируса, в частности искажение реакции сосудистой системы на внешние воздействия, из-за которой увеличивается риск тромбоза. Об этом пишет РИА Новости.
В своей работе исследователи используют аппарат оптического неинвазивного зондирования тканей лазерным излучением, который ранее применялся на МКС для наблюдения за здоровьем космонавтов.
«Выяснилось, что у 30% студентов после легкого протекания болезни присутствуют нарушения функционирования микрососудов. А у людей 60+ данные осложнения зафиксированы в 60% случаев», - заметила завкафедрой медицинской профилактики и реабилитации ТМУ Елена Туровинина.
Правительство России планирует закрепить к 2023 году в федеральном бюджете право принимать решения по уступке прав требования к иностранным государствам по их долгам. Об этом со ссылкой на материалы к проекту бюджета пишет РБК.
Новый механизм предполагает переуступку Москвой долгов иностранных государств или юридических лиц перед Россией структурам, работающим в странах-должниках. Этот механизм, по словам экспертов, призван быстрее получить долги в условиях введенных США и ЕС санкций.
Вероятность попадания под санкции Национального клирингового центра (НКЦ), из-за чего биржевая торговля долларами и евро будет невозможной, заставляет россиян избавляться от этих валют, ставших «токсичными» активами. Об этом рассказал агентству «Прайм» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
По словам эксперта, угроза санкций повышает риски заморозки валюты на брокерских счетах. Кроме этого, в случае санкций в отношении НКЦ, «вероятно, будут введены новые комиссии за хранение и операции с безналичными долларами и евро, что сделает их еще более токсичными».