Пока вы спали: провал США в "украинской авантюре" и ссора двух стран из-за Лукашенко

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В США признали провал в «украинской авантюре»

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Власти США нередко совершают грубые ошибки, которые приводят к серьезным внешнеполитическим провалам в различных регионах. Примером этого стала и ситуация на Украине, заявил в своей статье для The American Conservative военный эксперт Тед Карпентер.

«Множество разрушительных кровавых трагедий, прежде всего на Балканах, в Афганистане (снова), Ираке, Ливии, Сирии и Йемене, отмечают глобальный след политики «дяди Сэма». Последним примером стало решение администрации Байдена использовать Украину в качестве пешки в борьбе с Россией», - констатировал он.

В Абхазии отреагировали на недовольство Грузии визитом Лукашенко

Абхазия является независимым государством и ее не волнует реакция третьих стран, в том числе и Грузии, на визит в республику президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил РИА Новости глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.

Таким образом во внешнеполитическом ведомстве Абхазии прокомментировали заявление Тбилиси о том, что визит Лукашенко там расценивают как «грубое нарушение фундаментальных принципов и норм международного права».

«Республика Абхазия является независимым государством, субъектом международного права и геополитической реальностью», - напомнил Ардзинба.

В России научились находить скрытые последствия COVID-19

Ученые Тюменского медицинского университета разработали методику, которая позволяет выявлять скрытые осложнения после перенесенного коронавируса, в частности искажение реакции сосудистой системы на внешние воздействия, из-за которой увеличивается риск тромбоза. Об этом пишет РИА Новости.

В своей работе исследователи используют аппарат оптического неинвазивного зондирования тканей лазерным излучением, который ранее применялся на МКС для наблюдения за здоровьем космонавтов.

«Выяснилось, что у 30% студентов после легкого протекания болезни присутствуют нарушения функционирования микрососудов. А у людей 60+ данные осложнения зафиксированы в 60% случаев», - заметила завкафедрой медицинской профилактики и реабилитации ТМУ Елена Туровинина.

Россия может начать продавать долги других стран

Правительство России планирует закрепить к 2023 году в федеральном бюджете право принимать решения по уступке прав требования к иностранным государствам по их долгам. Об этом со ссылкой на материалы к проекту бюджета пишет РБК.

Новый механизм предполагает переуступку Москвой долгов иностранных государств или юридических лиц перед Россией структурам, работающим в странах-должниках. Этот механизм, по словам экспертов, призван быстрее получить долги в условиях введенных США и ЕС санкций.

Россияне избавляются от долларов и евро

Вероятность попадания под санкции Национального клирингового центра (НКЦ), из-за чего биржевая торговля долларами и евро будет невозможной, заставляет россиян избавляться от этих валют, ставших «токсичными» активами. Об этом рассказал агентству «Прайм» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.