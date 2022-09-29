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49 минут назад

Пашинян обвинил союзников в невыполнении договоренностей

Lenta.ruиещё 1

Армения пытается провести реформирование своих вооруженных сил, однако некоторые союзники не поставляют Еревану закупленное им вооружение. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает «Интерфакс». При этом лидер Армении не назвал государства, которые не выполняют договоренности по передаче военных заказов.

Пашинян обвинил союзников в невыполнении договоренностей
Фото: ТАССТАСС

«Мы начали процесс широкомасштабного реформирования Вооруженных сил. Азербайджан, предпринимая агрессии против Армении, пытается лишить нас возможности осуществления этих реформ. К сожалению, они имеют также определенный успех в отношениях с нашими союзниками и пытаются сделать так, чтобы Армении не поставлялось оружие и вооружение. Есть случаи, когда сотни миллионов долларов выплачены, но поставки не выполнятся, в том числе, со стороны стран-союзников», — сказал Пашинян на заседании правительства.

Накануне он сообщил, что Азербайджан совершил попытку очередных атак на территорию республики.

«Это нападение на независимость, суверенитет и демократию Армении», — заявил Пашинян.

В мире,Никол Пашинян,
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