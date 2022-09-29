Пашинян обвинил союзников в невыполнении договоренностей

«Мы начали процесс широкомасштабного реформирования Вооруженных сил. Азербайджан, предпринимая агрессии против Армении, пытается лишить нас возможности осуществления этих реформ. К сожалению, они имеют также определенный успех в отношениях с нашими союзниками и пытаются сделать так, чтобы Армении не поставлялось оружие и вооружение. Есть случаи, когда сотни миллионов долларов выплачены, но поставки не выполнятся, в том числе, со стороны стран-союзников», — сказал Пашинян на заседании правительства.