Представитель парламентской фракции Левой партии (ЛП) Германии Зёрен Пельман подверг резкой критике санкции, введенные правительством его страны в отношении России, отметив, что их последствия разрушают Восточную Германию. Такое мнение он высказал в опубликованном в четверг интервью редакционному объединению RND

"Цены на энергоносители и последствия санкций в отношении России разрушают Восток", - отметил Пельман.

Жители страны и предприятия, по его словам, получают ужасающие счета за электроэнергию.

Таким образом Пельман отреагировал на доклад, представленный накануне уполномоченным германского правительства по восточным федеральным землям Карстеном Шнайдером. Документ, по утверждению представителя ЛП, является "скорее рекламной брошюрой, чем отчетом о ситуации с неопровержимыми фактами".

"Нам нужен мощный защитный щит от инфляции и обнищания, а также корректировка санкций, которые имеют неприятные последствия и наносят ущерб Восточной Германии <...>", - заключил он.