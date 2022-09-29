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34 минуты назад

В Левой партии ФРГ раскритиковали санкции против России

ТАСС

Представитель парламентской фракции Левой партии (ЛП) Германии Зёрен Пельман подверг резкой критике санкции, введенные правительством его страны в отношении России, отметив, что их последствия разрушают Восточную Германию. Такое мнение он высказал в опубликованном в четверг интервью редакционному объединению RND

В Левой партии ФРГ раскритиковали санкции против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Цены на энергоносители и последствия санкций в отношении России разрушают Восток", - отметил Пельман.

Жители страны и предприятия, по его словам, получают ужасающие счета за электроэнергию.

Таким образом Пельман отреагировал на доклад, представленный накануне уполномоченным германского правительства по восточным федеральным землям Карстеном Шнайдером. Документ, по утверждению представителя ЛП, является "скорее рекламной брошюрой, чем отчетом о ситуации с неопровержимыми фактами".

"Нам нужен мощный защитный щит от инфляции и обнищания, а также корректировка санкций, которые имеют неприятные последствия и наносят ущерб Восточной Германии <...>", - заключил он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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