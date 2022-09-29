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56 минут назад

Трамп: «диверсия» на «Северных потоках» приведет к войне

Никита Бородкин

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что «диверсии», которые привели к повреждению ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», могут привести к эскалации и войне. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп: «диверсия» на «Северных потоках» приведет к войне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своей соцсети Truth Social политик указал, что американцы говорят об урагане, который обрушился на Флориду, но ситуация с «Северными потоками» имеет куда больше последствий. Трамп подчеркнул, что еще во время своего президентства объяснял, насколько «губительной» может быть зависимость Германии и других стран Европы от газопроводов.

«В то время все смеялись, но сейчас им уже не до смеха!» — заявил он.

Напомним, что накануне на газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошли три утечки. Компания-оператор Nord Stream назвала разрушения беспрецедентными и заявила, что сроки восстановления пока назвать нельзя. Позднее шведская береговая охрана сообщила об обнаружении четвертой утечки газа.

В Швеции также заявили, что в районе аварии были зафиксированы взрывы, и квалифицировали это как «грубый саботаж». Швеция, Дания и Германия начали расследование, пообещав «жесткий» ответ на любое преднамеренное нарушение энергетической инфраструктуры ЕС. В Кремле случившееся назвали диверсией.

В мире,Дональд Трамп,ЕС,
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