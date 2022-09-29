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1 час назад

Эрдоган о Путине: «Если он что-то задумал, так и сделает»

Алиса Селезнёва

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что если его российский коллега Владимир Путин «что-то задумал, то он так и сделает». Его слова приводит агентство Anadolu.

«Если у господина Путина есть что-то в голове, он это сделает»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Говоря о референдумах, проведенных в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях, Эрдоган признал, что «обеспокоен» возможным присоединением этих территорий к России.

«Это может произойти, потому что господин Путин, которого я знаю, если он что-то задумал, он так и сделает, и такая ситуация есть», - пояснил он.

Турецкий лидер выразил сожаление по поводу того, что ситуация «дошла до этой точки» и подчеркнул, что придает большое значение телефонным переговорам с президентом России, которые должны состояться в четверг.

«Я надеюсь, что мы перейдем к дипломатии», - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.

По результатам референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября, за присоединение к России проголосовало более 87% жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Главы этих регионов обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением принять их в состав РФ на правах новых субъектов.

В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что референдумы прошли в соответствии со всеми нормами международного права. За их ходом следили наблюдатели из Венесуэлы, Италии, Германии, Латвии и других стран. Всего в референдумах приняли участие 133 представителя разных государств. Они признали итоги голосования легимитимными.

В свою очередь Вашингтон уже объявил, что не признает результаты референдумов.

В Белом доме также отметили, что Киев может бороться за регионы, в которых прошли референдумы о вхождении в состав РФ.

В мире,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,МИД России,
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