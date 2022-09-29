Международные наблюдатели уличили Запад в проявлении двойных стандартов при оценке референдумов по вхождению в состав России на правах ее субъектов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Почему они (западные страны) не признают тот факт, что жители Донбасса голосуют за или против? Они ничего не признают, что исходит из России, они только говорят, что это ложь. Это двойные стандарты ЕвроЕвропейского Союза», — заявила нидерландская журналистка Сонья ван ден Энде, следившая за ходом голосования и подсчетом голосов.

По ее словам, она поговорила со многими людьми и услышала, что «все они выступают за то, чтобы быть частью России из-за страданий на протяжении более восьми лет».

«Если они не признают некоторые референдумы, не признают голоса, страны и территории - это двойные стандарты», — сказала политический деятель Мирей Муэль.