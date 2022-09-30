Байдена обвинили в провале миссии настоящего лидера Запада

Обозреватель The Hill, бывший партнер фирмы с Уолл-стрит Wertheim & Company Лиз Пик обвинила президента США Джо Байдена в том, что он провалил миссию настоящего лидера Запада.

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По ее мнению, глава государства не защитил мировую экономику и экономику Соединенных Штатов, и в то время, как от него ждут решительных шагов, американский лидер убежден, что дела идут блестяще.

«Президент Байден не принял двух важнейших шагов в поддержку американской и мировой экономики — не остановил поток наличности от федерального правительства, и не помог нефтегазовой отрасли США нарастить добычу, чтобы сбить цены на энергоносители», — подчеркнула Пик.

Она добавила, что президент «транжирит средства направо и налево» настолько опрометчиво, что лишь усугубляет инфляцию. Кроме того, ему следовало бы резко увеличить добычу энергии, чтобы поддержать страны Европы в условиях экономического кризиса.