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13 минут назад

Байдена обвинили в причастности к подрыву «Северных потоков»

Елена Прошина

Администрация американского лидера Джо Байдена может иметь отношение к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Fox News.

Байдена обвинили в причастности к подрыву «Северных потоков»
Фото: ТАССТАСС

Как заявил телеведущий Такер Карлсон, еще в феврале текущего года власти Соединенных Штатов говорили о желании избавиться от российского трубопровода, с помощью которого поставлялось топливо в Европу. Сказанные тогда слова президента США были отнюдь не случайными, и глава Белого дома действительно раздумывал на тему подрыва.

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При этом американский лидер непосредственно не раскрывал, как именно он намерен избавиться от «Северных потоков». Телеведущий выразил уверенность в том, что власти «все продумали» заранее.

26 сентября в трубе А газопровода «Северный поток – 2» упало давление. Это же случилось на обеих нитках «Северного потока – 1» в исключительной экономической зоне. К этому могла привести целенаправленная диверсия.

В зонах утечек установили пятимильные запретные зоны для судоходства.

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