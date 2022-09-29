Бывшая жена британца отреагировала на его расставание с украинской беженкой

Экс-супруга жителя Великобритании, 28-летняя Энтони Гарнетта, который бросил её ради украинской беженки, отреагировала на расставание бывшего мужа с украинкой, сообщает The Daily Mail.

Она заявила, что они никогда не будут вместе, однако останутся лучшими друзьями. Британка призналась, что обрадовалась новостям о расставании бывшего мужа с гражданской Украины.

Как сообщалось ранее, 30-летний британский охранник Тони Гарнетт, сбежавший с украинской беженкой, которой он дал дом, извинился перед бывшей партнершей, которую бросил из-за своей интрижки. Гарнетт сказала, что примирение с отцом ее двух дочерей не входило в планы после того, как он бросил свою новую возлюбленную.

Говоря о своих страданиях после расставания, женщина сообщила:

"Это повлияло на мое психическое здоровье. Как только дети легли спать и уснули, я просто сидела здесь и плакала."