В ЛНР озвучили возможный срок вхождения в состав РФ

Разработка договора о вхождении Луганской Народной Республики в состав России близится к завершению, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на главу представительства ЛНР в Москве Родиона Мирошника.

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По его словам, документ проходит финальную доработку. Он указал на то, что должен быть выполнен набор процедурных действий, среди которых – подписание договора, а также международного договора о вхождении ЛНР в состав России. Политик акцентировал внимание на важности его содержания. Мирошник отметил, что в настоящее время «дочищаются» основные положения документа.

Подчеркивается, что присоединение территории к РФ должно произойти в срок около недели.

Глава представительства отметил, что началом присоединения Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Луганской областей к России после референдумов станут обращения их фактических властей к президенту РФ Владимиру Путину.