Это катастрофа: Эрдоган высказался о возможном начале ядерной войны

Турецкий лидер считает, что ядерная война станет катастрофой, при этом дипломатия является самым правильным шагом, сообщает РИА Новости.
По словам Тайипа Эрдогана, цена перехода к ядерной войне катастрофична.
«Мы должны даже не думать об этом, не говоря уже о том, чтобы высказываться».
Как отметил президент, самый правильный шаг – дипломатический путь.
Комментируя обострение ситуации вокруг Украины, глава государства призвал не допускать даже гипотетических угроз применения такого вида оружия.
На 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что у России существует доктрина ядерной безопасности, в которой «абсолютно четко обозначен случай применения» ядерного оружия.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны «перешли всякую грань». По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.