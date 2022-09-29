Это катастрофа: Эрдоган высказался о возможном начале ядерной войны

Турецкий лидер считает, что ядерная война станет катастрофой, при этом дипломатия является самым правильным шагом, сообщает РИА Новости.

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По словам Тайипа Эрдогана, цена перехода к ядерной войне катастрофична.

«Мы должны даже не думать об этом, не говоря уже о том, чтобы высказываться».

Как отметил президент, самый правильный шаг – дипломатический путь.

Комментируя обострение ситуации вокруг Украины, глава государства призвал не допускать даже гипотетических угроз применения такого вида оружия.

На 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что у России существует доктрина ядерной безопасности, в которой «абсолютно четко обозначен случай применения» ядерного оружия.