Эрдоган обсудил с Путиным строительство АЭС на берегу Черного моря в Турции

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили строительство второй атомной электростанции на берегу Черного моря, в Синопе. Об этом сообщил турецкий лидер, передает РИА «Новости».

Фото: Presidential Press Service/AP Presidential Press Service/AP

«Мы планируем предпринять шаги в вопросе строительства АЭС в Синопе. С господином Путиным мы обстоятельно обсудили данный вопрос, и мы продолжаем вести обсуждения», — сказал Эрдоган.

Ранее в сентябре Путин заявил, что все вопросы, связанные со строительством АЭС «Аккую» в Турции, были урегулированы, были подписаны финальные документы.

В июле госкорпорация «Росатом» приступила к строительству четвертого энергоблока «Аккую».

«Аккую» является первой атомной электростанцией на территории в Турции. Заливка первого бетона под первый энергоблок АЭС состоялась 3 апреля 2018 года, под второй блок — в конце июня 2020 года. 10 марта 2021 года Путин и Эрдоган приняли участие в закладке фундамента третьего энергоблока атомной электростанции «Аккую».