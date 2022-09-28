Эрдоган захотел созвониться с Путиным

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует в четверг, 29 сентября, провести с президентом России Владимиром Путиным телефонные переговоры. На них он намеревается поднять вопрос о ситуации на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».