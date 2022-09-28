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42 минуты назад

Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию на Украине

Илья Родин

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует в четверг, 29 сентября, провести с президентом России Владимиром Путиным телефонные переговоры. На них он намеревается поднять вопрос о ситуации на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

Эрдоган захотел созвониться с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы намерен обсудить украинский кризис, [а также] дипломатические усилия [Анкары по его урегулированию]», - пояснил турецкий президент.

Кроме того, Эрдоган выразил надежду на то, что в ближайшее время начнет работу канал по выводу российской сельхозпродукции на мировые рынки.

Эрдоган: Путин хочет закончить кризис на Украине

Глава Турции ранее сообщил, что стремится организовать личную встречу Путина и лидера Украины Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

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