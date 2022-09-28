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9 минут назад

В США заявили, что применение Россией ядерного оружия станет атакой на НАТО

Елена Прошина

Применение Россией ядерного оружия на Украине станет «атакой на страны НАТО». Такое заявление сделал сенатор-демократ от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм. Его слова приводит «РИА Новости».

В США заявили, что применение Россией ядерного оружия станет атакой на НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие, если он реализует свою угрозу в отношении Украины, я бы расценивал это как нападение на НАТО в целом», — сказал Грэм на заседании юридического комитета Конгресса США.

Он уверен, что при таком развитии событий «радиация затронет всю Европу». Грэм призвал Конгресс и союзников США по НАТО донести до России, что на нее «обрушиться весь ад», если она применит ядерное оружие на Украине.

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