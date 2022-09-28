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23 минуты назад

В Белом доме уточнили смысл высказывания Байдена о «Северном потоке»

Глава США Джо Байден предупредил, что не допустит введение в строй газопровода «Северный поток-2». Он не угрожал разрушить его, уточнила на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет РИА «Новости».

В Белом доме уточнили смысл высказывания Байдена о «Северном потоке»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жан-Пьер пояснила, что Байден рассказывал о предстоящих переговорах с Берлином. Он намеревался поднять на них вопрос о заморозке ввода в строй газопровода.

«Президент сказал, что «Северный поток-2» не введут в строй, и мы будем работать над этим с Германией», - рассказала представитель Белого дома.

Ранее высказывания американского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле не забыли о словах Байдена.

В мире,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,
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