В Белом доме уточнили смысл высказывания Байдена о «Северном потоке»

Глава США Джо Байден предупредил, что не допустит введение в строй газопровода «Северный поток-2». Он не угрожал разрушить его, уточнила на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет РИА «Новости».
Жан-Пьер пояснила, что Байден рассказывал о предстоящих переговорах с Берлином. Он намеревался поднять на них вопрос о заморозке ввода в строй газопровода.
«Президент сказал, что «Северный поток-2» не введут в строй, и мы будем работать над этим с Германией», - рассказала представитель Белого дома.
Ранее высказывания американского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле не забыли о словах Байдена.