В Норвегии заявили об остановке движения через погранпункт с Россией

Движение через пограничный переход между Россией и Норвегией Стурскуг — Борисоглебский остановилось. Об этом сообщает Daglabet со ссылкой на полицейский участок норвежского Финнмарка.

Отмечается, что движение через Стурскуг в Норвегию было остановлено в среду, 28 сентября, в 13:15.

«Мы не получали никакой информации от российской стороны, поэтому сложно сказать, ввела ли Россия ограничения на поездки или это связано с обычными колебаниями», — говорится в сообщении.

27 сентября министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что контроль на границе с Россией ужесточен. У въезжающих на территорию страны спрашивают цель поездки, а также на какие средства они собираются жить в стране. По данным МВД по Северной Осетии, на КПП «Верхний Ларс» скопилось свыше 5,5 тысячи грузовых и легковых машин, ожидающих проезда.