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52 минуты назад

Глава МВД Финляндии потеряла сознание на брифинге по аварии на «Северных потоках»

Илья Родин

Глава МВД Финляндии Криста Микконен упала в обморок во время вечернего брифинга. О причинах ее внезапного недомогания не сообщается, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что правительственный брифинг был в основном посвящен ЧП на «Северных потоках». На нем присутствовали премьер-министр Санна Марин и другие официальные лица.

Боррель заявил о диверсии на «Северном потоке»

Министр потеряла сознание в тот момент, когда один из журналистов спросил премьера о планах насчет дальнейшей поддержки Киева, сообщает «Российская газета».

Трое помощников подняли Микконен и вывели из аудитории. Санна Марин пояснила, что у правительства был очень «длинный день».

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