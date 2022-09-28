Глава МВД Финляндии Криста Микконен упала в обморок во время вечернего брифинга. О причинах ее внезапного недомогания не сообщается, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что правительственный брифинг был в основном посвящен ЧП на «Северных потоках». На нем присутствовали премьер-министр Санна Марин и другие официальные лица.

Министр потеряла сознание в тот момент, когда один из журналистов спросил премьера о планах насчет дальнейшей поддержки Киева, сообщает «Российская газета».