Боррель: Россия должна заплатить за восстановление Украины

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил в четверг мнение, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

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"Самое важное - подумать, как восстановить Украину, и Россия, без сомнения, должна заплатить за это", - сказал он, выступая на испанском Форуме Ла-Тоха.

Как считает Боррель, необходимо перестроить "структуру безопасности в Европе", однако для этого "нужно закончить войну". Боррель также полагает, что после окончания конфликта вокруг Украины будет "очень сложно" сесть за стол переговоров с российскими властями.