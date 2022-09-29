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45 минут назад

Боррель заявил, что за восстановление Украины должна заплатить Россия

ТАССиещё 3

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил в четверг мнение, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

Боррель: Россия должна заплатить за восстановление Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Самое важное - подумать, как восстановить Украину, и Россия, без сомнения, должна заплатить за это", - сказал он, выступая на испанском Форуме Ла-Тоха.

Как считает Боррель, необходимо перестроить "структуру безопасности в Европе", однако для этого "нужно закончить войну". Боррель также полагает, что после окончания конфликта вокруг Украины будет "очень сложно" сесть за стол переговоров с российскими властями.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

В мире,Жозеп Боррель,Владимир Путин,ЕС,
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