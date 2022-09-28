«Где Джеки?»: Байден снова оконфузился во время выступления

Глава США Джо Байден тщетно пытался найти Джеки Валорски во время проходившей в Вашингтоне конференции. Предположительно, он забыл, что конгрессвумен погибла в автокатастрофе в августе этого года, пишет The New York Post.

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Отмечается, что Джеки Валорски была членом Палаты представителей США от штата Индиана. Она занимала этот пост с 2013 по 2022 год.

Байден выразил желание поблагодарить присутствующих на мероприятии политиков. Он обратился к сенаторам Майку Брауну и Кори Букеру, а также к Валорски. Он подчеркнул, что был уверен в ее присутствии на конференции.