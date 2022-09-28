«Где Джеки?»: Байден снова оконфузился во время выступления

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17 минут назад

Президент США попытался найти на конференции умершую в августе конгрессвумен

Илья Родин

Глава США Джо Байден тщетно пытался найти Джеки Валорски во время проходившей в Вашингтоне конференции. Предположительно, он забыл, что конгрессвумен погибла в автокатастрофе в августе этого года, пишет The New York Post.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Джеки Валорски была членом Палаты представителей США от штата Индиана. Она занимала этот пост с 2013 по 2022 год.

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Байден выразил желание поблагодарить присутствующих на мероприятии политиков. Он обратился к сенаторам Майку Брауну и Кори Букеру, а также к Валорски. Он подчеркнул, что был уверен в ее присутствии на конференции.

Напомним, что президент США постоянно попадает в различные курьезные ситуации. В частности, при пользовании телесуфлером он однажды прочитал даже технический текст, не предназначенный для трансляции.

В мире,Майк Браун,Джозеф Байден,
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