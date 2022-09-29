Королева Дании лишила четырех внуков королевских титулов

Королева Дании Маргрете, единственная правящая королева Европы и дольше всех правящий монарх на континенте, лишила четырех из восьми своих внуков титулов.

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Официальная причина заключалась в том, что королевская семья хотела позволить четверым детям ее младшего сына, принца Иоахима, жить более нормальной жизнью. Как пишет The Guardian, аналогичные шаги делают другие королевские семьи в Европе. Это также позволяет уменьшить семью монарха.

«С 1 января 2023 года потомки Его Королевского Высочества принца Иоахима смогут использовать только свои титулы графа и графини Монпеза, а их прежние титулы принца и принцессы Дании перестанут существовать», — говорится в заявлении королевского дворца.

У 53-летнего принца Иоахима четверо детей от двух браков: Николай, Феликс, Хенрик и Афина в возрасте от 23 до 10 лет.

Мать двух старших сыновей принца Иоахима сообщила датским СМИ, что «шокирована» этим решением.

«Это пришло из ниоткуда. Дети чувствуют себя отверженными», — сказала графиня Александра ежедневной газете BT. «Они не могут понять, почему у них крадут их личность», — считает графиня.