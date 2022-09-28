Зеленский признал, что Киев не смог выполнить условия Еврокомиссии

Киев принял все антикоррупционные законы, но пока не провел реформу судебной системы. Об этом во время общения со студентами и преподавателями Гарвардского университета заявил

президент Украины Владимир Зеленский, говоря об этапах выполнения условий Еврокомиссии для предоставления стране статуса кандидата в Евросоюз.

Он подчеркнул, что принятые антикоррупционные законы «работают».

«Что касается суда, нам надо всем поработать крепко, чтобы довести до конца судебную реформу, которую 30 лет невозможно было завершить», — сказал Зеленский.