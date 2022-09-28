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32 минуты назад

Зеленский признал, что Киев не смог выполнить условия Еврокомиссии

Елена Прошина

Киев принял все антикоррупционные законы, но пока не провел реформу судебной системы. Об этом во время общения со студентами и преподавателями Гарвардского университета заявил

Зеленский признал, что Киев не смог выполнить условия Еврокомиссии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

президент Украины Владимир Зеленский, говоря об этапах выполнения условий Еврокомиссии для предоставления стране статуса кандидата в Евросоюз.

Он подчеркнул, что принятые антикоррупционные законы «работают».

«Что касается суда, нам надо всем поработать крепко, чтобы довести до конца судебную реформу, которую 30 лет невозможно было завершить», — сказал Зеленский.

Напомним, что президент Украины подал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. Страны Евросоюза одобрили предоставление государству статуса кандидата. Однако, чтобы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС Киеву необходимо выполнить ряд условий, которые перед ним поставила Еврокомиссия. Среди них судебная реформа является самой комплексной.

В мире,Владимир Зеленский,Гарвардский университет,Еврокомиссия,ЕС,
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