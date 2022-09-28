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42 минуты назад

Вучич заявил, что Сербия не может признать результаты референдумов

Илья Родин

Лидер Сербии Вучич заявил в среду, 28 сентября, что Белград не может признать референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом пишет ТАСС.

«Сербия не может это [референдумы] признать, не признает, потому что Сербия придерживается Устава ООН, резолюций ООН», - подчеркнул «союзник» России.

Президент пояснил, что Сербия защищает как собственную территориальную целостность, так и целость международно признанных стран. Он добавил, что эта позиция отвечает интересам Белграда, имеет для республики «решающее значение».

Вучич раскрыл позицию по вступлению Сербии в НАТО

Вучич подчеркнул, что не поддерживает ни президента России Владимира Путина, ни главу США Джо Байдена, не реагирует на «сигналы» иностранных лидеров. Он сражается только за интересы Сербии.

Глава внешнеполитического ведомства страны Никола Селакович также предупредил о том, что Белград не поддержит результаты референдумов.

Ранее сообщалось, что отношения между Москвой и Белградом несколько ухудшились в 2020 году. Это было отчетливо заметно на примере внезапного отказа страны от «Славянского братства» - участия в учениях России, Белоруссии и Сербии.

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