Лидер Сербии Вучич заявил в среду, 28 сентября, что Белград не может признать референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом пишет ТАСС.

«Сербия не может это [референдумы] признать, не признает, потому что Сербия придерживается Устава ООН, резолюций ООН», - подчеркнул «союзник» России.

Президент пояснил, что Сербия защищает как собственную территориальную целостность, так и целость международно признанных стран. Он добавил, что эта позиция отвечает интересам Белграда, имеет для республики «решающее значение».

Вучич подчеркнул, что не поддерживает ни президента России Владимира Путина, ни главу США Джо Байдена, не реагирует на «сигналы» иностранных лидеров. Он сражается только за интересы Сербии.

Глава внешнеполитического ведомства страны Никола Селакович также предупредил о том, что Белград не поддержит результаты референдумов.