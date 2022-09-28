Призыв США к американцам покинуть территорию России объяснили

Власти США с начала специальной военной операции неоднократно призывали американцев покинуть территорию России. Очередное такое заявление не означает, что в ближайшее время произойдет новый виток напряженности. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог, американист Малек Дудаков.

Фото: Tech. Sgt. Erik Gudmundson Tech. Sgt. Erik Gudmundson

«Американское посольство уже неоднократно призывало и призывает американцев покинуть территорию России. За время специальной военной операции это третий или четвертый такой призыв. В нынешней ситуации американцам с двойным гражданством может грозить то, что они могут быть мобилизованы в российскую армию. Американцы выступают против этого, поэтому пытаются мотивировать своих граждан покинуть территорию России», — объяснил он.

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Ранее посольство США в Москве обратилось к гражданам своей страны с призывом немедленно покинуть Россию.

«Граждане США должны отказаться от поездок в Россию, а те, кто проживает или путешествует сейчас в России, должны немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для выезда на частной основе», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Такую просьбу объяснили объявлением частичной мобилизации в стране. Американские власти полагают, что Россия может призвать на военную службу лиц с двойным гражданством.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября в обращении к россиянам, жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей Украины. По словам российского лидера, она будет частичной. Он отметил, что призыву подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность. По словам Путина, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.