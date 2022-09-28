Трамп захотел возглавить переговоры между Россией и Украиной

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов возглавить переговорную группу, которая могла бы достичь условий мира на территории Украины, где Россия в настоящее время проводит специальную военную операцию. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.
«Не усугубляйте ситуацию взрывом трубопровода [«Северный поток — 1» и «Северный поток — 2»]. Мыслите стратегически, будьте умными. Заключите согласованную сделку сейчас. Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир. Возглавить ли мне [переговорную] группу?» — заявил Трамп.
Американский политик также раскритиковал администрацию нынешнего президента США Джо Байдена за слишком сдержанную позицию на инцидент с утечкой на «Северных потоках».
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что президент России Владимир Путин заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о возможности вернуться к переговорам с Украиной, но на новых условиях. По его словам, о намерении возобновить переговоры с украинской стороной Путин сказал Эрдогану во время их встречи на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.