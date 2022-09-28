Трамп захотел возглавить переговоры между Россией и Украиной

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов возглавить переговорную группу, которая могла бы достичь условий мира на территории Украины, где Россия в настоящее время проводит специальную военную операцию. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

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«Не усугубляйте ситуацию взрывом трубопровода [«Северный поток — 1» и «Северный поток — 2»]. Мыслите стратегически, будьте умными. Заключите согласованную сделку сейчас. Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир. Возглавить ли мне [переговорную] группу?» — заявил Трамп.

Американский политик также раскритиковал администрацию нынешнего президента США Джо Байдена за слишком сдержанную позицию на инцидент с утечкой на «Северных потоках».