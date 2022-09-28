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19 минут назад

Трамп выразил готовность возглавить переговоры для прекращения боевых действий на Украине

Газета.Ru

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов возглавить переговорную группу, которая могла бы достичь условий мира на территории Украины, где Россия в настоящее время проводит специальную военную операцию. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Трамп захотел возглавить переговоры между Россией и Украиной
Фото: газета.ruгазета.ru

«Не усугубляйте ситуацию взрывом трубопровода [«Северный поток — 1» и «Северный поток — 2»]. Мыслите стратегически, будьте умными. Заключите согласованную сделку сейчас. Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир. Возглавить ли мне [переговорную] группу?» — заявил Трамп.

Американский политик также раскритиковал администрацию нынешнего президента США Джо Байдена за слишком сдержанную позицию на инцидент с утечкой на «Северных потоках».

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что президент России Владимир Путин заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о возможности вернуться к переговорам с Украиной, но на новых условиях. По его словам, о намерении возобновить переговоры с украинской стороной Путин сказал Эрдогану во время их встречи на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

В мире,Мевлют Чавушоглу,Джозеф Байден,Реджеп Эрдоган,Дональд Трамп,Владимир Путин,ШОС,
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