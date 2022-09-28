Лукашенко впервые приехал в Абхазию с официальным визитом

"Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально", — отметил Лукашенко.

В ходе встречи с Бжанией он предложил обсудить вопросы укрепления отношений. Как он отменил, Минск стремится наладить не просто мост дружбы, а очень серьезные отношения. По его словам, Россия "готова подставить свое плечо". Как полагает белорусский лидер, для этого настало время. "Мы сегодня, как никогда, увидели, каким стал мир. Нам спокойно жить не дадут. Поэтому мы должны укреплять отношения с друзьями", — отметил он. Ранее в Госдуме выступили за переговоры с Белоруссией о признании Абхазии.