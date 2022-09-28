Лукашенко впервые приехал в Абхазию с официальным визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в Абхазию, передает Sputnik Абхазия со ссылкой на сообщение МИД республики. Это его первая официальная поездка в Абхазию.
На государственной даче в Пицунде он встречается с главой республики Асланом Бжанией. Они обсудят двустороннее сотрудничество, торгово-экономическое взаимодействие, международную ситуацию, а также текущие вызовы и угрозы.
Как уточнил белорусский лидер, его визит не связан с событиями в мире. По его словам, он обсуждал свой приезд с президентом России Владимиром Путиным.
"Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально", — отметил Лукашенко.
В ходе встречи с Бжанией он предложил обсудить вопросы укрепления отношений. Как он отменил, Минск стремится наладить не просто мост дружбы, а очень серьезные отношения. По его словам, Россия "готова подставить свое плечо". Как полагает белорусский лидер, для этого настало время. "Мы сегодня, как никогда, увидели, каким стал мир. Нам спокойно жить не дадут. Поэтому мы должны укреплять отношения с друзьями", — отметил он. Ранее в Госдуме выступили за переговоры с Белоруссией о признании Абхазии.